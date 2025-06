WWE | Sfida in famiglia per la Heritage Cup Tony D’Angelo e Stacks si contendono il trofeo

Nei giorni scorsi, era già stato confermato che la lotta per la Heritage Cup si sarebbe intensificata. Ora, con l’assenza di Noam Dar, i riflettori si spostano su un nuovo capitolo: Tony D’Angelo e Stacks si sfidano in una battaglia epica per il trofeo, promettendo emozioni e sorprese. La sfida in famiglia non è mai stata così accesa: chi si aggiudicherà il prestigioso titolo e scriverà il proprio nome nella storia WWE?

La notizia dell’infortunio di Noam Dar ha cambiato alcuni piani in WWE. Lo scozzese aveva fatto il suo ritorno trionfale a NXT, vincendo ancora una volta il trofeo della Heritage Cup, che sin dai tempi di NXT UK è stata legata a doppia mandata a lui. Ora però è stato costretto a rendere vacante il titolo, che però a questo punto diventerà subito parte di un’altra storyline. Scontro in famiglia. Nei giorni scorsi, era già stato confermato che l’incontro per assegnare il nuovo titolare del trofeo avrebbe visto il coinvolgimento di Channing “Stacks” Lorenzo. Ma ora è stato ufficializzato chi lo sfiderà per aggiudicarsi la vittoria finale, e sarà proprio il suo mentore Tony D’Angelo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Sfida in famiglia per la Heritage Cup, Tony D’Angelo e Stacks si contendono il trofeo

