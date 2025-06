WWE | Psycho Clown della AAA sembra sempre più vicino all’arrivo

L’universo WWE si prepara a un nuovo capitolo, e Psycho Clown della AAA sembra sempre più vicino all’ingresso ufficiale in famiglia. Con l’acquisizione della federazione messicana da parte di Stamford, le porte si spalancano per le stelle emergenti, e la sensazione è che il momento di Psycho Clown sia ormai prossimo. Nei giorni scorsi si sono intensificati i rumor, e ora, secondo Cassidy Haynes, non ci saranno più indie dopo l’estate: il futuro di questa superstar sta per scrivere nuove pagine.

Come sappiamo nel weekend di WM 41 è arrivata la notizia dell’acquisizione della AAA da parte della WWE. Alcune star della federazione messicana potrebbero approdare in WWE da qui in avanti e la sensazione è che per Psycho Clown il momento arriverà presto. Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interesse da parte di Stamford e ora arrivano ulteriori aggiornamenti. Niente più indies dopo l’estate. Secondo quanto evidenziato da Cassidy Haynes di Bodyslam.net, la star AAA Psycho Clown chiuderà i suoi impegni nel circuito indipendente entro fine agosto. Da fine agosto in poi non accetterà più altre date nelle federazioni indipendenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Psycho Clown della AAA sembra sempre più vicino all’arrivo

