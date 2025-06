WWE | Le stelle del CMLL nel mirino dopo il successo con l’AEW all’Arena Mexico

Le recenti vittorie del CMLL all’Arena Mexico hanno acceso gli occhi dei giganti della WWE. Mystico, Mascara Dorada e Bandido sono ora al centro delle attenzioni di Stamford, pronti a conquistare nuovi palcoscenici. Ma cosa potrebbe riservare il futuro per la storica federazione messicana? Scopriamo insieme come queste stelle potrebbero cambiare il panorama del wrestling internazionale.

I recenti trionfi del CMLL all’ Arena Mexico potrebbero costare caro alla storica federazione messicana. Dave Meltzer non ha dubbi: la WWE busserà presto alle porte dei talenti che stanno facendo impazzire il pubblico di Città del Messico. Mystico e Mascara Dorada, i nomi caldi per Stamford. Le reazioni del pubblico durante gli ultimi show sold-out non sono passate inosservate. Mystico, Mascara Dorada e Bandido hanno scatenato l’entusiasmo dell’ Arena Mexico, e secondo Meltzer questo tipo di momentum non sfugge mai alla WWE. “Mi aspetto che Mystico e Mascara Dorada . quelli lì. riceveranno chiamate dalla WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net