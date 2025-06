WWE | C’erano grandi piani a WrestleMania per Jade Cargill

La partecipazione di Jade Cargill al Queen of the Ring potrebbe essere il definitivo pass per il vertice. Eppure i piani originali prevedevano che fosse già campionessa ad oggi, se non fosse stato per quell’infortunio pre- Wrestlemania. Nel corso di Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha rivelato le intenzioni originarie della WWE nei confronti della Cargill e come la vedano ancora come una futura star del main event. Dopo che Bryan Alvarez ha ipotizzato che Jade potrebbe vincere il torneo e affrontare Tiffany Stratton a SummerSlam, Meltzer ha spiegato come la WWE abbia visto il suo potenziale fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: C’erano grandi piani a WrestleMania per Jade Cargill

