L’esordio di Lucia Bronzetti al WTA di Eastbourne si è concluso con una sconfitta schiacciante contro Alexandra Eala, che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine. La romagnola, numero 61 del mondo, ha faticato a trovare il ritmo sulla superficie erbosa britannica, lasciando spazio alle potenti giocate della sua avversaria. Nel tennis, ogni partita è una lezione di crescita: ora, Lucia dovrà analizzare questa esperienza e prepararsi al meglio per il suo prossimo impegno.

Una sconfitta netta all’esordio per Lucia Bronzetti nel WTA di Eastbourne. Sull’erba britannica, la romagnola (n.61 del mondo) si è dovuta arrendere alla filippina Alexandra Eala (n.74 del ranking), giocatrice proveniente dalle qualificazioni, sullo score di 6-0 6-1 62? di gioco. Un incontro a senso unico nel quale l’azzurra non ha mai trovato le contromisure alle giocate della sua avversaria, decisamente più centrata su questa superficie. Nel primo set si assiste al soliloquio della filippina. Bronzetti fatica terribilmente a trovare profondità e soprattutto a muoversi sull’erba. Eala, di contro, è molto più a suo agio, giocando spesso d’anticipo e costringendo alla difesa l’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Eastbourne, Lucia Bronzetti eliminata al primo turno da Alexandra Eala sull’erba britannica

