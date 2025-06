wta eastbourne 2025 lulu sun elimina kasatkina brutto ko per bronzetti

Il torneo WTA di Eastbourne 2025 si apre con una sorpresa clamorosa: Lulu Sun elimina la testa di serie numero uno, Daria Kasatkina, in una battaglia epica di tre set. La giovane neozelandese dimostra determinazione e talento, lasciando il pubblico senza parole. Ora, nel secondo turno, affronterĂ la russa Anna, pronta a scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante edizione. Il torneo promette sorprese ad ogni passo, tenendo tutti con il fiato sospeso.

Si apre subito con un colpo di scena il torneo WTA di Eastbourne. Esce di scena, infatti, la testa di serie numero uno, l’australiana Daria Kasatkina, che non ha avuto sicuramente fortuna nel sorteggio visto che ha pescato Lulu Sun. La neozelandese, che ha raggiunto i quarti lo scorso anno a Wimbledon, si è imposta in tre set con il punteggio di 7-5 2-6 6-3 dopo due e undici minuti di gioco. Nel secondo turno Lulu Sun affronterĂ la russa Anna Blinkova, che ha sconfitto in tre set la ceca Marie Bouzkova per 6-4 2-6 6-3. Altra vittoria russa di giornata è quella della veterana Anastasija Pavlyuchenkova che ha battuto la bulgara Viktorija Tomova per 6-1 6-7 7-6 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza. 🔗 Leggi su Oasport.it