WTA Bad Homburg 2025, avanzano Alexandrova, Tauson e Azarenka. Fuori Diana Shnaider.

La seconda giornata del torneo WTA di Bad Homburg propone sette incontri di primo turno. Superano il primo ostacolo la russa Ekaterina Alexandrova, la danese Clara Tauson e la bielorussa Victoria Azarenka. Esce la russa Diana Shnaider, testa di serie numero sei. In apertura di programma la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 8, domina 6-1 6-2, in un’ora e nove minuti, la svizzera Belinda Bencic. Esce alla distanza Clara Tauson. La giocatrice danese rimonta 6-7(6) 6-3 6-3 la polacca Magdalena Frech al termine di una battaglia di due ore e venticinque minuti. La ceca Linda Noskova, numero 30 del ranking, liquida 6-3 6-2, in un’ora e nove minuti, l’esperta australiana Ajla Tomljanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it