Workshop gratuito di recitazione nel cuore del Savena

Open to all, il Lib Lab offre un'opportunità unica per scoprire il mondo della recitazione in un ambiente stimolante e accogliente. Sia che tu sia un attore alle prime armi o un appassionato alla ricerca di nuove sfide, questa è la tua occasione per metterti in gioco, divertirti e sviluppare nuove competenze. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza teatrale senza precedenti nel cuore del Savena!

