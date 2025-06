Wolff | Piano triennale per Antonelli Hamilton? Ha bisogno di tempo va forte da metà stagione

Il futuro di Wolff e Hamilton si intreccia tra sfide e aspettative, mentre il team Mercedes traccia un quadro realistico e ambizioso. Con l’obiettivo di consolidare il successo della scorsa stagione, il team principal sottolinea come le semplici rivoluzioni non siano sufficienti: “Non basta cambiare squadra per disimparare a guidare”. Un’analisi che apre nuove prospettive e riflette la volontà di puntare sempre in alto.

Il team principal Mercedes fa il punto sull’ex pilota, ora in Ferrari: “Non basta cambiare squadra per disimparare a guidare”. E su Kimi: “Non avremmo affidato il sedile a chi non riteniamo un potenziale campione”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wolff: “Piano triennale per Antonelli. Hamilton? Ha bisogno di tempo, va forte da metĂ stagione”

