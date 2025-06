Wolff | Non darei mai per spacciato Lewis Hamilton

mondo della Formula 1 e le sfide di Hamilton. Nonostante i risultati attuali, la stoffa del campione resta intatta, e l'inglese ha ancora molto da dimostrare. È solo questione di tempo prima che la sua esperienza e determinazione facciano emergere il vero potenziale, ribaltando le aspettative e confermando che, in F1, nulla è mai scritto fino alla bandiera a scacchi.

79 punti in 10 Gran Premi: è il bottino racimolato da Lewis Hamilton nei primi mesi della sua nuova esperienza in Ferrari. Un bottino abbastanza deludente, tanto da far pensare ad appassionati ed addetti ai lavori che il britannico abbia smarrito la brillantezza dei tempi migliori (al netto di una vettura – la Sf25 – poco prestante per competere ai vertici). Ma quanto c’è di vero in questa teoria? Poco. Almeno secondo chi ben conosce il britannico ed è stato suo ‘compare’ di trionfi alla Mercedes. Ovvero Toto Wolff, team principal della compagine di Brackley, il quale ha analizzato il momento che sta attraversando Hamilton al podcast Hot Pursuit di Bloomberg. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Wolff: «Non darei mai per spacciato Lewis Hamilton»

In questa notizia si parla di: wolff - lewis - hamilton - darei

F1, Toto Wolff sostiene Lewis Hamilton: “In Cina ha fatto una magia, non può aver dimenticato come si guida…” - Avrebbe sperato in risultati migliori Lewis Hamilton all'inizio del Mondiale 2025 di F1 con la Ferrari.

Anonimi: non esiste aggettivo più calzante per descrivere i 70 (difficilissimi) giri affrontati da Lewis Hamilton nel Gran Premio del Canada, concluso mestamente al sesto posto. Dopo una quinta posizione in qualifica che, pur non essendo entusiasmante, lascia Vai su Facebook

Wolff: Mai dare Hamilton per spacciato. Ma è un inglese paracadutato in Italia...; Toto Wolff e le difficoltà di Hamilton con la Ferrari: È un inglese paracadutato in Italia; Wolff: «Non darei mai per spacciato Lewis Hamilton».

Toto Wolff e le difficoltà di Hamilton con la Ferrari: “È un inglese paracadutato in Italia” - Toto Wolff e Lewis Hamilton sono rimasti in ottimi rapporti nonostante il passaggio dell’inglese alla Ferrari. Lo riporta fanpage.it

Toto Wolff difende Lewis Hamilton: “Dategli tempo” - Tra adattamento, nuove gerarchie e speranze per il 2026, ecco cosa può succedere. Riporta msn.com