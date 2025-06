Wimbledon qualificazioni maschile | Zeppieri unica gioia sei azzurri eliminati

Wimbledon, il torneo più prestigioso del tennis, vede quest’anno un’Italia inaspettatamente sotto pressione: sei degli otto azzurri si sono congedati già al primo turno di qualificazioni. Tra sconfitte e delusioni, spicca la gioia di Zeppieri, l’unico a rialzarsi e a regalare un sorriso agli appassionati italiani. In un contesto di sfide agguerrite, la speranza e l’orgoglio tricolore si fanno strada, dimostrando che anche nelle difficoltà c’è sempre spazio per un colpo vincente.

A Wimbledon non splende il sole per gli italiani: ben sei azzurri su sette totali non hanno superato il primo turno di qualificazioni Sono stati giorni tutt’altro che felici per il tennis italiano. A partire da domenica quando Sara Errani e Jasmine Paolini hanno perso la finale del torneo di Berlino contro MihailkovaNicholls col punteggio di 4-6 6-2 10-6. Stessa sorte per Andrea Vavassori e Simone Bolelli che hanno ceduto sul più bello ad Halle con KrawietzPuetz con il risultato di 6-3 7-6(4). Quest’oggi, 23 giugno 2025, c’è stato il primo turno di qualificazione di Wimbledon con ben sette italiani in gara. 🔗 Leggi su Sportface.it