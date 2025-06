Wimbledon 2025 vale 7 milioni per Sinner premi e italiani in gara

Wimbledon 2025 promette grandi emozioni e premi da capogiro, con un montepremi di ben 7 milioni di euro. Gli appassionati italiani sperano che Jannik Sinner possa riscattarsi dopo le recenti delusioni, tornando a brillare sui campi del prestigioso torneo. Dopo una serie eccezionale di vittorie e alcune battute d’arresto, il talento azzurro è pronto a dimostrare ancora una volta il suo valore. Il torneo di Wimbledon 2025 è il palcoscenico ideale per scrivere nuove imprese.

Tifosi e appassionati di tennis sperano in un riscatto immediato da parte di Jannik Sinner dopo la sconfitta in finale al Roland Garros e il sorprendente stop di qualche giorno fa. Il tennista ha visto infatti interrompersi anche la striscia di 66 partite consecutive vinte contro avversari fuori dalla top 20 perdendo contro Bublik all'ATP 500 di Halle e non ha potuto difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Il torneo di Wimbledon 2025 è l'occasione perfetta per il numero uno al mondo di mostrare tutto il suo talento. L'edizione di quest'anno rappresenta un nuovo traguardo economico per il tennis professionistico.

