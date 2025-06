Wimbledon 2025 quando sarà il sorteggio del tabellone

Il grande torneo di Wimbledon 2025 è alle porte, con la sua tradizionale atmosfera e l’innovativa tecnologia LIVE ELC che rivoluziona il modo di vivere il tennis. Ma quando sarà il momento tanto atteso del sorteggio del tabellone? Segnatevi questa data: venerdì 27 giugno alle 11, quando si sveleranno gli accoppiamenti che coinvolgeranno anche Jannik Sinner e gli altri protagonisti italiani. Restate con noi per seguire ogni emozione!

Si terrà dal 30 giugno al 13 luglio l’edizione di Wimbledon 2025, la prima con la tecnologia LIVE ELC, il sistema di chiamata elettronica già usata agli Australian Open e agli US Open. Le eliminatorie sono partite il 23 giugno ed è sfida aperta per un posto nel tabellone principale. Ma quando sarà il sorteggio che interessa anche Jannik Sinner e gli altri tennisti italiani? Venerdì 27 giugno, a partire dalle 11, si conosceranno gli accoppiamenti e la strada che dovranno fare gli atleti in gara nei tabelloni maschili e femminili. I primi turni del singolare si terranno poi da lunedì 30 giugno a partire dalle 12. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon 2025, quando sarà il sorteggio del tabellone

