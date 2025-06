Wimbledon 2025 il tabellone di qualificazione | 7 italiani in campo

Il conto alla rovescia per Wimbledon 2025 è partito, e l’emozione cresce con sette talentuosi italiani pronti a sfidare il prestigioso tabellone di qualificazione. Dal 30 giugno al 13 luglio, sui campi dell’erba di Roehampton, i nostri tennisti si giocano un posto tra i grandi. La suspense aumenta: scopriamo insieme chi sono gli italiani che potrebbero fare la storia del torneo più ambito del tennis mondiale.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per Wimbledon 2025 in programma dal prossimo 30 giugno al 13 luglio. In attesa di vedere in campo Sinner, Alcaraz e gli altri top player, è tempo di qualificazioni sull’erba inglese del Community Sport Centre Roehampton dove i tennisti meno famosi sono a caccia di un posto nel tabellone principale. Tra loro anche sette tennisti italiani. Wimbledon, chi sono gli italiani nel tabellone di qualificazione. Il “settebello” azzurro impegnato nelle qualificazioni a Wimbledon è composto da Matteo Gigante, Andrea Pellegrino, Francesco Passaro, Federico Arnaboldi, Giulio Zeppieri, Stefano Napolitano e Francesco Maestrelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, il tabellone di qualificazione: 7 italiani in campo

