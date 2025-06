Wimbledon 2025 | i possibili avversari di Jannik Sinner Le teste di serie turno per turno e le mine vaganti da evitare

Wimbledon 2025 si avvicina, e il cammino di Jannik Sinner promette emozioni e sfide imperdibili. Analizziamo le possibili teste di serie da incontrare turno dopo turno, insieme alle mine vaganti da evitare per non compromettere la corsa verso la finale. Tra le sorprese e gli ostacoli nascosti, spicca Giovanni Mpetshi Perricard, uno dei giocatori meno amati del torneo, pronto a mettere alla prova il talento di Sinner. Scopriamo insieme quali insidie e opportunità attendono il campione italiano.

Andiamo a scoprire il potenziale cammino di Jannik Sinner a Wimbledon comprensivo sia della teoria legata al sorteggio, per cui il numero 1 del mondo può affrontare un preciso range di teste di serie a seconda del momento del torneo, che dell’altra parte. Quella che si lega, in particolare, alle mine vaganti sparse per il tabellone. Sicuramente uno dei giocatori meno benvoluti è Giovanni Mpetshi Perricard: del resto, il francese serve praticamente seconde come fossero prime. Il fatto, se vogliamo, buono è che in genere i big sanno come fare con i grandi servitori: per un banale esempio, basta vedere i testa a testa di gente come Karlovic e Isner con Federer, Nadal e Djokovic per credere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025: i possibili avversari di Jannik Sinner. Le teste di serie turno per turno e le mine vaganti da evitare

In questa notizia si parla di: turno - wimbledon - jannik - sinner

Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano, la racchetta in dono e la battuta su Wimbledon - Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dove ha donato al pontefice una racchetta da tennis.

L'avversario di Jannik #Sinner al primo turno dell'#ATPHalle sarà Yannick Hanfmann Si sono già affrontati agli US Open 2023 e a Wimbledon lo scorso anno, sempre al 1T, con 2 vittorie del numero 1 del mondo #tennis #atptour Vai su X

Sinner numero 1 anche in caso di sconfitta al primo turno a Wimbledon (ma in autunno rischierà grosso). Quando... Vai su Facebook

Jannik Sinner all'ATP 500 di Halle 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis; Sinner numero 1 anche in caso di sconfitta al primo turno a Wimbledon (ma in autunno rischierà grosso). Quando; Sinner fuori al 2° turno: Bublik vince in rimonta.

Sinner numero 1 anche in caso di sconfitta al primo turno a Wimbledon (ma in autunno rischierà grosso). Quando potrebbe sorpassarlo Alcaraz - Jannik Sinner rimane il numero uno del mondo nonostante la sconfitta contro Bublik sull'erba di Halle. Da msn.com

Sinner, quando gioca a Wimbledon? Date, possibili avversari, il programma di Jannik e il sorteggio - Dopo aver preso un minimo di confidenza con l'erba, l'azzurro è uscito agli ottavi del ... Riporta msn.com