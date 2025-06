Wimbledon 2025 Giulio Zeppieri l’unico azzurro promosso al secondo turno delle qualificazioni

Wimbledon 2025 inizia con luci e ombre per il tennis italiano: tra i sette azzurri in gara nelle qualificazioni, solo Giulio Zeppieri riesce a superare il primo turno, mantenendo viva la speranza di entrare nel prestigioso main draw. Con il suo successo sull’erba londinese di Roehampton, il giovane romano si aggiudica un prezioso pass, dimostrando che il talento italiano continua a lottare e a sorprendere sui campi più iconici del mondo.

Bilancio in rosso per il tennis italiano al termine della prima giornata delle qualificazioni di Wimbledon 2025, in corso di svolgimento sull’erba londinese di Roehampton. Tra i sette azzurri iscritti al tabellone cadetto maschile, il solo Giulio Zeppieri ha vinto all’esordio conquistando il pass per il secondo turno e restando in corsa per il main draw dei Championships. Il romano, n.353 al mondo e ammesso alle qualificazioni del terzo Slam stagionale tramite ranking protetto, ha battuto in tre set l’indiano Sumit Nagal con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 in un’ora e 41 minuti di gioco. Zeppieri se la vedrà nel prossimo incontro con l’ostica wild card britannica Paul Jubb, che ha sconfitto nettamente l’argentino Thiago Tirante (n. 🔗 Leggi su Oasport.it