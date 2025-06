WhatsApp dal 1° luglio non funzionerà più | ecco su quali dispositivi

Se il vostro smartphone è tra quelli colpiti dall'imminente disattivazione di WhatsApp, non disperate: conoscere i modelli coinvolti e le soluzioni disponibili è il primo passo per restare connessi. Con pochi semplici aggiornamenti o cambi di dispositivo, potrete continuare a chattare senza interruzioni. Scopriamo insieme quali sono i telefoni interessati e come prepararvi al meglio per questa svolta importante.

Mancano pochi giorni e WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone iOS e Android: ecco quali e cosa si può fare se si hanno questi modelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - WhatsApp, dal 1° luglio non funzionerà più: ecco su quali dispositivi

In questa notizia si parla di: whatsapp - ecco - luglio - funzionerà

Whatsapp: arriva la pubblicità, ecco come funzionerà - Preparatevi a una rivoluzione nel vostro modo di usare WhatsApp: presto arriveranno le pubblicità mirate, integrate nella sezione aggiornamenti senza disturbare le chat.

WhatsApp, dal 1° luglio non funzionerà più: ecco su quali dispositivi; Deepseek, l'abbiamo 'testato' anche noi: ecco cosa abbiamo scoperto; Whatsapp smetterà di funzionare su 19 modelli di smartphone: l'elenco.