WhatsApp Beta ha iniziato il rilascio della funzione per creare sfondi generati dall’IA

WhatsApp Beta sorprende ancora, portando l'innovazione direttamente nelle tue chat: grazie alla nuova funzione di sfondi generati dall’IA, potrai personalizzare ogni conversazione con immagini uniche e create su misura. Questa innovativa novità apre un mondo di possibilità creative per rendere le tue chat più coinvolgenti e originali. Scopri come sfruttare al meglio questa funzione rivoluzionaria e trasformare il modo di comunicare su WhatsApp.

Con l'ultima versione di WhatsApp Beta è possibile testare la nuova funzione con la quale creare sfondi originali generati dall'IA. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - WhatsApp Beta ha iniziato il rilascio della funzione per creare sfondi generati dall’IA

