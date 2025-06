Wesley mania il Flamengo resiste | rifiutata la proposta dello Zenit offerta dal Brighton

Pochi giorni ci separano dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo, e la Roma si prepara a sferrare i suoi colpi più ambiziosi. Tra trattative in corso, cessioni strategiche e nuovi innesti, i tifosi sono in attesa di scelte decisive per rinforzare la rosa e competere al massimo livello. L’attuale fermento lascia intuire che questa estate potrebbe essere quella della svolta: il futuro giallorosso si costruisce ora, con entusiasmo e determinazione.

Sono tanti i nomi accostati alla Roma in questo mese di giugno, che ha assunto la forma di un vero e proprio assaggio in vista del calciomercato estivo, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 1° luglio. La Roma è già però decisamente attiva sia sul fronte cessioni, dove sarà fondamentale chiuderne almeno un'altra per non incorrere in multe dovute al Fair Play Finanziario, sia su quello delle possibili entrate. L'arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini, per la tipologia di calcio proposta dal tecnico piemontese, richiede infatti giocatori specifici, come la possibilità di avere una vasta scelta tra le corsie esterne, che sono uno dei punti di forza dell'ex tecnico dell'Atalanta.

