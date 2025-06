Weekend in musica al Bourbon Street nel cuore antico di Napoli

Preparatevi a vivere un weekend all’insegna della musica nel cuore storico di Napoli, al rinomato Bourbon Street Jazz Club di via Bellini. Venerdì 27 giugno si inaugura con i coinvolgenti suoni dei Verso Sud, seguiti sabato 28 dal Trio Vadinho, pronti a regalarvi emozioni indimenticabili dalle ore 22.30. Non perdete l’occasione di immergervi in un’esperienza musicale unica: prenotate ora al 338 8253756 e lasciatevi conquistare dalla magia del jazz napoletano.

