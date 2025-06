Weekend di degustazioni alla Cantina Vogadori | vino natura e ospitalità in Valpolicella

la cantina, scoprendo i segreti della produzione dei loro rinomati vini naturali, e concluderemo con una degustazione guidata dei loro eccellenti cru. Un'occasione unica per immergersi nella tradizione vitivinicola locale e vivere un weekend all'insegna del gusto e della natura, tra paesaggi mozzafiato e sapori autentici che solo la Valpolicella può offrire. Non mancate, vi aspettiamo per condividere questa esperienza indimenticabile!

Sabato e domenica alle ore 10.30 e 14.30, la Cantina Fratelli Vogadori vi invita a vivere un'esperienza autentica nel cuore della Valpolicella Classica. Il tour inizier√† con una passeggiata tra i vigneti che circondano la cantina, immersi nel verde delle colline di Negrar. A seguire, visiteremo. 🔗 Leggi su Veronasera.it ¬© Veronasera.it - Weekend di degustazioni alla Cantina Vogadori: vino, natura e ospitalit√† in Valpolicella

In questa notizia si parla di: cantina - vogadori - valpolicella - degustazioni

