Webuild presenta nuova emissione obbligazionaria per rifinanziare il proprio debito

Webuild si prepara a lanciare una nuova emissione obbligazionaria, strategia volta a rifinanziare il proprio debito e rafforzare la posizione finanziaria. Con un roadshow che coinvolge investitori qualificati italiani e internazionali, l’azienda mira a valutare le condizioni di mercato per emissioni di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, con il supporto di prestigiosi partner finanziari. Un'operazione che potrebbe aprire nuove opportunità di crescita e sviluppo...

(Adnkronos) – Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, con il supporto di Bnp Paribas, BofA Securities Europe Sa, Goldman Sachs International, Hsbc Continental Europe, Imi-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan Se, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

