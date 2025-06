Webuild organizza un roadshow per nuova emissione obbligazionaria

Webuild S.p.A. si prepara a un entusiasmante roadshow dedicato a una nuova emissione obbligazionaria, coinvolgendo investitori qualificati da tutto il mondo. Con il supporto di prestigiosi partner come Bnp Paribas e Goldman Sachs, l'azienda vuole valutare le opportunità di mercato per offrire strumenti finanziari a tasso fisso sicuri e innovativi. Rimanete con noi per scoprire come questa operazione potrà rafforzare il futuro di Webuild e del settore infrastrutturale italiano.

MILANO (ITALPRESS) – Webuild S.p.A. sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, con il supporto di Bnp Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE, Natixis e UniCredit Bank GmbH, in qualità di Joint Lead Managers, e BPER Banca S.p.A. e Crèdit Agricole Corporate and Investment Bank, in qualità di Co-Managers. I proventi derivanti dall’emissione delle Nuove Obbligazioni saranno destinati, in tutto o in parte al rimborso dell’indebitamento esistente della Società , anche attraverso il riacquisto da parte della Società di: tutte le obbligazioni denominate “750. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: webuild - roadshow - emissione - organizza

Webuild presenta nuova emissione obbligazionaria per rifinanziare il proprio debito - Webuild si prepara a lanciare una nuova emissione obbligazionaria, strategia volta a rifinanziare il proprio debito e rafforzare la posizione finanziaria.

Webuild organizza un roadshow per nuova emissione obbligazionaria; Webuild organizza un roadshow per nuova emissione obbligazionaria.

Webuild organizza roadshow per nuova emissione obbligazionaria - Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione d ... Riporta finanza.repubblica.it

Webuild organizza un roadshow per nuova emissione obbligazionaria - sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l'obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenzia ... Scrive corrierediarezzo.it