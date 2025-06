War With Iran Continued Gaza Fighting | Israel Is a Sick Lion Not a Rising One

Il conflitto tra Iran, Gaza e Israele continua a scuotere il Medio Oriente, lasciando un senso di incertezza e preoccupazione globale. Il leone ferito che Israele rappresenta sembra invece più vulnerabile di quanto sembri, mentre il mondo si domanda: dove stiamo andando? Siamo destinati a essere condotti come agnelli al macello o a una vittoria illusoria? La realtà è complessa, e le risposte sono lontane, ma una cosa è certa: la pace rimane un miraggio da conquistare.

Where are we going? Or more precisely, where are we being led? Like a lamb to the slaughter, or a herd to a false victory. Iran will not surrender, certainly not after the American-Israeli campaign of arrogance. The best possible outcome will be a new nuclear agreement, and even that will not be a h.