Vuelle la riunione dei consorziati Budget e ad sono i due temi caldi

Oggi pomeriggio alle 15:45, nella sede della Banca di Pesaro in via Milano, si terrà una conferenza stampa esclusiva per presentare Matteo Tambone, il ritorno atteso del play-guardia biancorosso. Un evento che svela ufficialmente ciò che ormai si sapeva da mesi: Tambone lascia Sassari per tornare a casa, con accordi già firmati. La notizia scuote il mondo dei consorziati e i tifosi...

Si rompe il silenzio perché oggi pomeriggio alle 15 e 45 nella sede della Banca di Pesaro in via Milano si terrà la conferenza stampa di presentazione di Matteo Tambone. Un incontro riservato solamente alla stampa e quindi tifosi alla porta. Ma l'arrivo di Tambone è un po' la scoperta dell'acqua calda, perché il play-guardia si sa e si sapeva ormai da mesi che sarebbe tornato di nuovo in maglia biancorossa lasciando Sassari: accordi già scritti. Si rompe il silenzio non tanto sulla presentazione di questo giocatore, quanto sul fatto che successivamente ci sarà la riunione dei consorziati. Oltre al presidente Andrea Valli, ci sarà anche il presidente dei consorziati Franco Arceci.

Vuelle: Sfide di Budget e Futuro Incerto tra Nuovi Arrivi e Vecchi Contratti - Tra sfide di budget e un futuro incerto, la Vuelle si trova a un crocevia cruciale: tra vecchi contratti pesanti e nuovi arrivi, il progetto di costruzione della squadra diventa una vera e propria sfida.

Futuro Vuelle, Arceci è ottimista "Il budget? Non è un problema" - ormai la famiglia ammonta a 115 fra consorziati e sponsor: cercheremo di stimolarli a fare un passo avanti per crescere come budget e quindi come obiettivi. Da ilrestodelcarlino.it