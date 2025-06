Volevo fare 7 gol | Guardiola rammaricato dopo la goleada del City La situazione nel gruppo della Juventus

Il mondo del calcio è pieno di sorprese, e anche un trionfo schiacciante può portare con sé rammarico. È il caso di Pep Guardiola, che dopo la goleada del Manchester City sull’Al-Ain, ha espresso delusione nonostante il risultato di 6-0. La sua ambizione di chiudere al primo posto e la sete di perfezione rendono ogni vittoria un’opportunità mancata. Il tecnico spagnolo ci ricorda che nel calcio, come nella vita, l’obiettivo non è solo vincere, ma farlo con stile e determinazione.

“Abbiamo spinto tantissimo per segnare un altro gol e cercare di metterci al primo posto, ma non ci siamo riusciti per un gol”. Avete mai visto un allenatore deluso perché la sua squadra ha vinto 6-0? Possibile, se si tratta del Mondiale per Club e se il tecnico in questione si chiama Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City ha infatti mostrato soddisfazione per quanto fatto dai suoi contro l’ Al-Ain, ma rammarico per il risultato. Il motivo? Segnando un gol in più, il Manchester City si sarebbe piazzato al primo posto nel girone G, davanti alla Juventus. La situazione vede infatti entrambe le squadre a 6 punti e già aritmeticamente qualificate, ma con la Juve davanti grazie al 4 a 1 di ieri contro il Wydad Casablanca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it