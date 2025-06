Voci bolognesi, fantasmi, magie e parole perdute si intrecciano in una serata magica e coinvolgente. Ritornano il burbero custode notturno e il simpatico umarell, interpretati da Gian Piero Sterpi, pronti a guidare il pubblico attraverso tradizioni e segreti nascosti. Ad accompagnarli, le note del “Nettuno d’Oro” Fausto Carpani con Marco Chiappelli, e per la prima volta, la magia comica di... un'esperienza indimenticabile che lascerà tutti senza fiato.

Ritornano il burbero custode notturno e il simpatico umarell (interpretati da Gian Piero Sterpi) per guidare il pubblico in una serata scandita dalle cante tradizionali del “Nettuno d’Oro” Fausto Carpani, accompagnato da Marco Chiappelli. Assieme a loro, per la prima volta, la magia comica di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it