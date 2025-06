Vlahovic segna ma lascia la Juventus | Futuro rossonero

Dusan Vlahovic trova la rete su rigore nel batosta contro il Wydad, portando un sorriso temporaneo ai tifosi bianconeri. Tuttavia, questa marcatura non è riuscita a cancellare le crescenti delusioni e le tensioni con la Juventus, che sembra ormai distanza. Ora, il suo futuro si apre al Milan: un nuovo capitolo che potrebbe rivoluzionare il destino di uno degli attaccanti più discussi del calcio italiano. La domanda è: sarà davvero la svolta tanto attesa?

L’attaccante serbo ritrova la rete, su rigore, ma non basta per riconquistare i tifosi. Il giocatore è stato scaricato Nel 4 a 1 al Wydad, c’è anche la firma di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, subentrato al 72esimo, ha preso parte alla festa del gol, trasformando in pieno recupero il rigore, che ha permesso ai bianconeri di chiudere definitivamente la sfida. (LaPresse) – Calciomercato.it La rete segnata al club marocchino potrebbe essere una delle ultime con la maglia della Juventus. Non è un segreto, infatti, che l’idea dei bianconeri è quella di privarsi del calciatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Vlahovic segna, ma lascia la Juventus: “Futuro rossonero”

In questa notizia si parla di: vlahovic - segna - lascia - juventus

Vlahovic Juventus, con l’arrivo di Comolli cambia anche il futuro del serbo?L’indiscrezione non lascia dubbi: svelato il piano del club - Con l'arrivo di Comolli, la Juventus si prepara a un cambio di rotta: il futuro di Dusan Vlahovic sembra più stabile che mai.

Napoli e Juventus valutano un clamoroso scambio Osimhen-Vlahovic. La panchina del serbo contro il Widad Casablanca alimenta i segnali di separazione. Il nodo resta la valutazione: il Napoli chiede i 75 milioni della clausola di Osimhen, la Juve valuta Vl Vai su Facebook

#Yildiz show e la #Juventus ipoteca gli ottavi del #MondialeperClub : 4-1 al Wydad Casablanca, segna anche #Vlahovic https://calciomercato.com/news/mondiale-per-club-juventus-wydad-casablanca-live-dalle-18-89830… Vai su X

Vlahovic segna, ma lascia la Juventus: Futuro rossonero; Juventus-Wydad 4-1: Yildiz scatenato, segna anche Vlahovic. Guarda gli highlights; Yildiz, doppietta Mondiale: bel poker al Wydad, la Juve ipoteca gli ottavi. E segna pure Vlahovic.

Vlahovic segna, ma lascia la Juventus: “Futuro rossonero” - L’attaccante serbo, subentrato al 72esimo, ha preso parte alla festa del gol, trasformando in pieno recupero il rigore, che ha permesso ai ... Come scrive calciomercato.it

Vlahovic lascia la Juve e vola in Inghilterra: destinazione a sorpresa - Con l’arrivo di Comolli, si è, in realtà, aperto un piccolo spiraglio per un prolungamento davvero complicato, ma al momento nessuna novità. Segnala calciomercato.it