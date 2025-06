Vlahovic Milan rossoneri al lavoro per avanzare nella trattativa! L’attaccante della Juventus è molto tentato Gli ultimi aggiornamenti

Vlahovic, il potente attaccante della Juventus, si trova al centro di un vortice di speculazioni e trattative di mercato. Il Milan, determinato a rafforzare l’attacco, lavora duramente per mettere a segno l’affondo decisivo, con il serbo sempre più tentato dall’idea di approdare in rossonero. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, e il futuro di Vlahovic è in bilico tra le ambizioni di Milano e la voglia di restare alla Juventus.

