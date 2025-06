Vlahovic Milan l’affare può decollare | contatti tra il serbo e Allegri la Juventus direbbe sì a questa offerta Tutti i dettagli

Il mercato calciomercato si infiamma con un possibile colpo di scena: Vlahovic e il Milan, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero presto incontrarsi. I contatti tra il serbo e Allegri hanno acceso l’interesse, e la Juventus potrebbe acconsentire a questa operazione. Scopri tutti i dettagli, gli scenari possibili e le strategie dietro questa trattativa calda, che potrebbe rivoluzionare la Serie A nei prossimi giorni.

e i possibili scenari. Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, cercato in questa fase in particolare dal nuovissimo Milan di Massimiliano Allegri. Tra i due ci sarebbe stato un contatto e da quel momento il serbo avrebbe messo in stand-by tutte le altre opzioni. Stando a quanto si apprende i dialoghi con il mercato Juventus al momento sono su un binario morto ma non è detto che non possano decollare nelle prossime settimane. Il prezzo del suo cartellino si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com