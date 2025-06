Vlahovic Juve ha già rifiutato due offerte! L’ingaggio è un ostacolo anche per gli acquirenti | i bianconeri sperano che… Novità

Dusan Vlahovic si conferma protagonista del mercato Juve, con due offerte già rimbalzate al mittente. Il bomber serbo, desideroso di un futuro che possa valorizzare le sue qualità, continua a rimanere una pedina interessante ma complicata da sistemare. I bianconeri sperano in sviluppi positivi, ma l’incertezza resta alta. Quali sorprese ci riserverà il futuro di Vlahovic? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti esclusivi.

Vlahovic Juve, ha già rifiutato due offerte: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante serbo. Dusan Vlahovic è ancora al centro del calciomercato Juve, ma senza sviluppi significativi. L’attaccante serbo classe 2000 resta sul mercato, ma al momento non sono arrivate offerte concrete per lui, come riportato da Sportmediaset. Il bomber ha già rifiutato proposte da Galatasaray e Fenerbahce, oltre a tentativi dall’ Arabia Saudita. Anche il Milan osserva la situazione, ma l’alto ingaggio di Vlahovic rappresenta un ostacolo difficile da superare. La Juventus spera ancora in un’occasione favorevole, ma il tempo stringe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com