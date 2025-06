Vlahovic Juve anche il serbo ritrova il sorriso | un rigore che può pesare nel Mondiale dei bianconeri e non solo I numeri della sua breve partita contro il Wydad

Dusan Vlahovic torna a brillare con la Juve, ritrovando il sorriso e dimostrando di essere ancora decisivo. Un rigore importante nel Mondiale per Club potrebbe pesare sia nel presente che nel futuro dell’attaccante serbo, mentre i numeri della sua breve ma incisiva partita contro il Wydad aggiungono fascino alla sua rinascita. La Juventus spera di capitalizzare questa spinta, ma il mercato e le sfide future sono dietro l’angolo.

di Enrico Pecci Vlahovic Juve: un rigore che può pesare e non solo. I numeri del centravanti serbo nel suo ingresso in campo contro il Wydad. Il mercato incombe ed il futuro è sempre piĂą in bilico, ma al Mondiale per Club ha ritrovato il sorriso anche Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, ancora da subentrato, ha realizzato una rete su rigore che può diventare decisiva nella corsa al primo posto con il Manchester City di Pep Guardiola. La squadra di Tudor, infatti, avrĂ così due risultati su tre nello scontro diretto dell'ultima partita del girone. Un primo posto nel raggruppamento che potrebbe permettere ai bianconeri di evitare il Real Madrid agli ottavi di finale.