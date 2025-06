Vlahovic esaltato da Tudor | È entrato con la testa giusta Vi dico cosa mi è piaciuto oltre al bel gesto per fare gol

Dusan Vlahovic ha dimostrato di essere tornato in grande stile, conquistando l’attenzione di Tudor e dei tifosi con un ingresso deciso e un gol che ha fatto la differenza. Il tecnico ha sottolineato il suo atteggiamento positivo e la maturità dimostrata in campo, aspetti fondamentali per rilanciare le ambizioni della Juventus. Ma c’è molto di più che ha colpito Tudor: ecco cosa mi è piaciuto oltre al bel gesto per segnare.

. Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. Ecco il suo commento anche sull’ingresso con gol di Dusan Vlahovic. SU VLAHOVIC – «Oggi è entrato con la testa giusta, ha giocato per la squadra e poi un bel gesto per fare gol». L’INTERVISTA COMPLETA DI TUDOR A DAZN POST JUVE WYDAD .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic esaltato da Tudor: «È entrato con la testa giusta. Vi dico cosa mi è piaciuto oltre al bel gesto per fare gol»

Dopo due vittorie convincenti, i ragazzi di Tudor mostrano carattere e determinazione, meritandosi gli applausi dei tifosi.

Tudor esaltato da Reja: «È nato con la testa da allenatore».

