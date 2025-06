Vladimir Putin si esprime a favore dell’Iran | la situazione

Vladimir Putin si è espresso con fermezza a favore dell’Iran, condannando gli attacchi americani come un’«aggressione non provocata, senza motivi né giustificazioni». Durante un incontro al Cremlino con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, lo zar ha sottolineato il sostegno russo alle posizioni di Teheran, alimentando le tensioni internazionali in un momento di grande incertezza tra Iran e Israele. La scena internazionale rimane in attesa di sviluppi cruciali, mentre le parole di Putin accendono nuovi interrogativi sulla crisi globale.

Si è svolto un incontro Mosca tra lo zar e il ministro degli Esteri iraniano. Il mondo guarda con ansia e apprensione gli sviluppi della situazione in Iran e in Israele dopo l’attacco degli Stati uniti. Nella mattinata di oggi, 23 giugno, intanto ha incontrato a Mosca, al Cremlino, il ministro degli esteri di Teheran Abbas Araghchi. Putin ha definito gli attacchi americani come: «aggressione non provocata, senza motivi né giustificazioni». Poi Araghchi ha detto: «L’iIran ritiene illegittimi gli attacchi di Israele e degli Usa e sta difendendo in modo legittimo la sua indipendenza». Stando a Reuters, quest’ultimo presenterà a Putin una lettera che l’Ayatollah Ali Khamenei avrebbe scritto di sua sponte chiedendo ulteriore sostegno. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Vladimir Putin si esprime a favore dell’Iran: la situazione

