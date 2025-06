ViviParco 2025 a San Rossore | il programma

Preparati a vivere un’esperienza unica con Viviparco 2025 a San Rossore, dove natura, cultura e scienza si uniscono per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici. Questo appuntamento di luglio promette un dialogo intenso tra musica, libri, teatro, fotografia e danza, creando sinergie che celebrano le meraviglie del nostro ambiente. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’arte possa essere motore di consapevolezza e innovazione nel rispetto della Terra.

'ViviParco 2025, sfida ai cambiamenti climatici. natura, cultura, scienza unite per guardare al futuro'. A luglio a San Rossore appuntamento con la rassegna culturale-ambientale dove musica, libri, teatro, fotografia e danza dialogano con l'ambiente, alla ricerca di una sinergia tra le bellezze. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - ViviParco 2025 a San Rossore: il programma

In questa notizia si parla di: viviparco - rossore - programma - sinergia

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto scomparso domenica notte all'età di 79 anni, sono stati rinviati.

RINNOVO CONTRATTO METALMECCANICI, VENERDI MANIFESTAZIONE REGIONALE A FIRENZE Venerdì 20 giugno nuovo sciopero nazionale di 8 ore Fim-Fiom-Uilm per il rinnovo del Contratto metalmeccanici. Sono in programma manifestazioni in tante Vai su Facebook

ViviParco 2025 a San Rossore: il programma; Corsa e regata per la 151 Miglia.

ViviParco 2024, tutto il programma. Tra gli eventi il concerto di Concato - Settimana ricca di eventi a San Rossore grazie a ViviParco 2024, la rassegna culturale ambientale che mette arte e natura in dialogo: dai lupi di San Rossore alla danza fino al concerto clou con ... Riporta lanazione.it

ViviParco concerto evento di Barbarossa - ambientale che unisce musica, libri, teatro, fotografia e danza nel Parco di ... Secondo msn.com