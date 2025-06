Viviano commenta il caso Acerbi | Bisognerebbe mantenere la calma ma non lo giudico Non è giusto che…

Emiliano Viviano analizza con equilibrio il caso Acerbi, sottolineando l'importanza di mantenere la calma di fronte alle polemiche. Con parole sagge, l’ex portiere invita a non giudicare troppo severamente le recenti reazioni del difensore dell’Inter, evidenziando come situazioni delicate richiedano sempre un atteggiamento ponderato. In un momento così turbolento, è fondamentale riflettere prima di trarre conclusioni affrettate, perché solo così si può davvero comprendere la complessità delle emozioni e delle sfide che i calciatori affrontano quotidianamente.

L’ex portiere Emiliano Viviano ha commentato l’ultimo caso Acerbi. Le sue parole sul battibecco con alcuni tifosi del PSG a TV Play. Prima il diverbio con Juan Jesus, poi il rifiuto della convocazione in nazionale e ora il battibecco con i tifosi del PSG: gli ultimi mesi di Francesco Acerbi sono stati piuttosto travagliati. Il difensore centrale dell’ Inter è salito di nuovo alla ribalta per aver risposto ad alcuni tifosi parigini, che lo avevano provocato durante un allenamento negli Stati Uniti. Il principale argomento del dibattito è una specifica frase del calciatore, che in risposta ad alcune battute sull’ultima finale di Champions League ha risposto: «Son matto, vi gonfio di botte ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Viviano commenta il caso Acerbi: «Bisognerebbe mantenere la calma, ma non lo giudico. Non è giusto che…»

Sacchi commenta il caso Acerbi: «Non si può rifiutare la Nazionale! Episodio che mi ha fatto un forte dispiacere» - Arrigo Sacchi non le manda a dire: commentando il rifiuto di Acerbi alla Nazionale, sottolinea l'importanza di indossare la maglia azzurra.

