Vittoria for Women Tour | un’opportunità per sport e benessere femminile

Il Vittoria for Women Tour riporta l'energia e la vitalità sulle spiagge italiane, unendo sport e prevenzione in un’occasione imperdibile per tutte le donne. Un evento che celebra la forza femminile, promuove il benessere e invita a vivere l’estate con entusiasmo e consapevolezza. Scopri di più su questa straordinaria iniziativa dedicata al mondo femminile su Donne Magazine e lasciati coinvolgere in un’esperienza unica di salute e divertimento.

Vittoria for Women Tour 2025: prevenzione e sport sulle spiagge italiane - Preparati a vivere un’estate all’insegna della salute e del divertimento con il Vittoria for Women Tour 2025! Questo straordinario evento itinerante di Vittoria Assicurazioni unisce prevenzione oncologica femminile, sport e intrattenimento sulle più belle spiagge italiane.

