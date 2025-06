Vita da Kyrgios | Ho scosso il mondo tennis La pallata a Nadal? Coi soldi che guadagnava poteva sopportare

Vita da Kyrgios: un mix di talento, follia e rivoluzioni nel mondo del tennis. Da scossoni mediatici a momenti indimenticabili sul campo, Nick ha saputo catturare l’attenzione di tutti con le sue imprese e le sue storie. Ora, tra podcast e nuove sfide, il suo legame con Wimbledon rimane unico e indimenticabile. Ma cosa riserva il futuro per questo personaggio tanto controverso quanto affascinante? Scopriamolo insieme.

Nick Kyrgios salterà il suo terzo Wimbledon consecutivo, anche se molti lo considerano già ritirato. Wimbledon è un posto particolare per l’australiano. Ci ha giocato una finale con Djokovic, un anno ha trascorso una notte in un reparto psichiatrico mentre era ancora in torneo, ed è stato anche oggetto di ordinanze e cause legali. Ora ci fa i podcast, dal vivo. Al Guardian dice che “Wimbledon conserva ricordi speciali per me. È il primo Grande Slam in cui ho sfondato ed è l’apice del tennis. Ogni volta che metti piede nel campo, ne senti l’energia e l’aura. Ma non mi sento sempre a mio agio lì, perché non mi comporto come un normale tennista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it