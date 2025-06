Visite guidate gratuite a Ca' Spineda

Se desideri scoprire le meraviglie di Ca’ Spineda e delle sue prestigiose location, non perdere le due visite guidate gratuite in programma il 25 e 26 giugno alle ore 10.00. Un’occasione unica per immergersi nella cultura e nell’arte, accompagnati da esperti che sveleranno i segreti di Pinacoteca, Biblioteca, Ca’ dei Brittoni e Casa dei Carraresi. Prenota subito chiamando il 0422-513100 o scrivendo a [email protected] e vivi un’esperienza indimenticabile!

Ca' Spineda, visite guidate gratuite tra il palazzo, la pinacoteca e la biblioteca con 60mila volumi - Si passerà poi alla visita alla pinacoteca, che ospita la mostra "Pittori a Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento, con sguardi a Venezia": una rassegna di un centinaio di opere che vanno ...

Treviso. Ca' Spineda, un palazzo da scoprire: ogni mattina visita guidata gratuita. I ciceroni sono studenti - Da oggi, 17 giugno, e fino a esaurimento posti, prenotare un tour ogni mattina dal lunedì al venerdì alle 10.