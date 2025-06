Visite guidate alla scoperta della chiesa di Sant’Agostino in Rocca d’Elmici

Immergiti nella ricca storia di Rocca d’Elmici con le visite guidate alla chiesa di Sant’Agostino. Martedì 24 giugno, l’evento “Quanta storia” chiude il mese di programmazione di Predappio, offrendo un’opportunità unica di scoprire le nuove ricerche e segreti di questo suggestivo sito. A partire dalle 20.30, i partecipanti, divisi in gruppi, saranno condotti in un viaggio affascinante tra arte, fede e storia. Non perdere questa occasione di vivere un’esperienza culturale indimenticabile!

Martedì 24 giugno la programmazioni di giugno di Predappio si chiude con l’evento culturale “Quanta storia”, che propone una presentazione delle nuove ricerche svolte sulla chiesa di Sant’Agostino in Rocca d’Elmici. A partire dalle ore 20.30, i partecipanti vengono divisi in gruppi e condotti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Visite guidate alla scoperta della chiesa di Sant’Agostino in Rocca d’Elmici

In questa notizia si parla di: chiesa - sant - agostino - rocca

Pittura e scultura in mostra alla chiesa di Sant'Agostino, la nuova esposizione di Maria Mazzotti e Margherita Budini - Dal 24 maggio all’8 giugno, la chiesa di Sant’Agostino a Cesena ospita la mostra di pittura e scultura di Maria Mazzotti e Margherita Budini.

Lunga Notte delle Chiese Agostino – In cammino verso l’Amore Santuario della Madonna della Sughera – Tolfa Venerdì 6 giugno, ore 21 In collaborazione con il Comune di Tolfa Tema dell’edizione 2025 è “Abbracciami” Serata a ingresso libe Vai su Facebook

Predappio, anteprima del Giubileo nella chiesa di Sant’Agostino; Predappio vive l'estate: incontri, concerti e feste, tante proposte culturali e di intrattenimento nel paese; «La Vendemmia Da Mimmo», nuova insegna per sapori veri.

Predappio, anteprima del Giubileo nella chiesa di Sant’Agostino - La medievale chiesa di Sant’Agostino in Rocca d’Elmici, in stile romanico e ad una navata, conserva varie opere d’arte. Riporta ilrestodelcarlino.it

La Chiesa di Sant’Agostino è pronta. Castiglion Fiorentino si riappropria di un edificio sacro di grande valore artistico e storico - “La prima occasione per rientrare nella Chiesa di Sant'Agostino” – spiega il sindaco Agnelli – “ sarà la Mostra Fotografica Castiglion Fiorentino Photo Fest 2025 che aprirà i battenti ... lanazione.it scrive