Visite al Castello di Solanto uno dei più antichi feudi siciliani a picco sul mare

Vivi un tuffo nel passato e nella natura tra le meraviglie del Castello di Solanto, uno dei più antichi e suggestivi feudi siciliani a picco sul mare. Venerdì 27 giugno 2025, dalle 18 alle 21, porta aperte al castello, dove potrai esplorare il lussureggiante giardino e la storica tonnara, tra le più antiche di Sicilia. Un’esperienza unica per immergersi nella cultura, nella storia e nella bellezza naturalistica di questa affascinante location. Non perdere questa occasione di scoperta!

