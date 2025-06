Visione Bianca nella MCU | un villain poderosamente destabilizzato

Nel vasto universo Marvel, la recente rinascita di Vision ha portato un cambiamento radicale nel suo personaggio, trasformandolo in una figura più oscura e destabilizzata. Questa evoluzione, palpabile nelle anteprime di The Vision and the Scarlet Witch #2, apre nuovi orizzonti narrativi e mette in discussione il suo ruolo tra eroe e minaccia. La sua visione bianca, simbolo di purezza, si confronta ora con un lato più tormentato e complesso, lasciando i fan ansiosi di scoprire cosa riserva il futuro.

Nel panorama dei fumetti Marvel, le recenti vicende legate a Vision stanno suscitando grande interesse tra gli appassionati. La sua resurrezione, avvenuta in modo repentino e traumatico, ha portato a un'evoluzione del personaggio che si discosta notevolmente dalle precedenti rappresentazioni. Le nuove anteprime della serie The Vision and the Scarlet Witch #2 mostrano un Vision trasfigurato, che si presenta come una figura più oscura e instabile rispetto al passato. Questo articolo analizza i principali sviluppi di questa narrazione, evidenziando il cambiamento nel carattere e nelle dinamiche emotive del personaggio.

