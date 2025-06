Vis, il ritiro è a chilometro zero. Si profila la soluzione Villa Fastiggi.

La Vis si prepara a rivoluzionare il proprio ritiro precampionato con una scelta innovativa: il villaggio di Villa Fastiggi, a chilometro zero. Dopo le esperienze nelle trasferte trentine e nel soggiorno a Cingoli, il nuovo centro sportivo biancorosso sembra ormai alle porte. A breve arriverà l’ok definitivo dalle autorità , segnando un passo importante verso un ritiro più sostenibile e concentrato sui valori della vicinanza e della comunità . Entro metà luglio – la previsione del Comune – saranno...

I ritiri precampionato a chilometro zero stanno prendendo piede nei campionati professionistici. Potrebbe essere anche il caso della Vis. Dopo le trasferte trentine del 2022 e 2023 e il soggiorno a Cingoli della scorsa estate, si profila la soluzione Villa Fastiggi. Il nuovo centro sportivo biancorosso è ormai pronto e a breve è atteso il via libera da parte delle autorità competenti. Entro metà luglio – la previsione del Comune – saranno ultimati i collaudi e la Vis potrà così disporre dell'intera struttura. Un'operazione da 4,2 milioni di euro (1,2 a carico del Comune), i cui costi sono lievitati sensibilmente anche a causa delle varianti in corso d'opera.