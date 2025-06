Virtus l’anno che verrà Il piano per restare in alto

Virtus Imola si prepara a scrivere il proprio nuovo capitolo nel 2024/2025, con la determinazione di restare in vetta nonostante le sfide. Mentre la sabbia nella clessidra scorre verso il 30 giugno, questa stagione ha dimostrato il valore sul campo, sfiorando i playoff di Serie B Nazionale. Tuttavia, il terremoto societario ha scosso profondamente il club, lasciando molte incognite sul futuro. Ora, la vera sfida è riscrivere le sorti del team e riportarlo sulla strada del successo.

La sabbia nella clessidra della Virtus Imola si sta muovendo verso il 30 giugno. Una data che sancirà la fine di questa stagione 20242025, bella sul campo dove si è arrivati a un passo dall'accesso ai play in della serie B Nazionale. Fuori dal parquet le cose non sono andate come previsto, c'è stato un terremoto societario che ha praticamente azzerato il club. L'addio dei fratelli Davide e Alessandro Fiumi, con loro Corrado Passera, non è passato inosservato, tutto è finito nelle mani di Stefano Loreti che è tornato ad essere presidente dopo un paio di stagioni, e del socio Renzo Balbo. Ora tocca a questa coppia mettere il bilancio in pareggio e dare un futuro alla Virtus.