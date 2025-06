Violenze e minacce per costringere costruttore a cedere proprietà | nove arresti anche un imprenditore

Un'oscura rete di violenze e minacce si sgretola con l'arresto di nove persone, tra cui un imprenditore, coinvolte in un inquietante caso di estorsione e intimidazione. Questa operazione, condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia, rivela un gravissimo tentativo di influenzare il mercato immobiliare attraverso pressioni e coercizioni. La lotta contro queste forme di criminalità si fa sempre più serrata, ma quanto ancora dobbiamo temere? Scopriamolo insieme.

Nove persone, di cui tre già in carcere per l'operazione Assedio, sono state arrestate questa mattina dalla Direzione investigativa antimafia con l'accusa di aver costretto un imprenditore a cedere immobili a un prezzo di molto inferiore a quello di mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

