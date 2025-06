Violenza sessuale su un’adolescente nell'ascensore condominiale | arrestato 30enne a Bologna

Una terribile vicenda scuote Bologna: un 30enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver violentato una minorenne nell’ascensore condominiale. La notizia ha sconvolto la comunità, sollevando ancora una volta il dibattito sulla sicurezza e sulla protezione dei più giovani. Un episodio che richiede attenzione e riflessione, perché la tutela delle vittime deve essere prioritaria in ogni contesto. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa triste vicenda.

Un 30enne è stato arrestato a Bologna dai carabinieri, indagato per aver violentato sessualmente una minorenne: secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 4 giugno aveva bloccato una ragazzina nell'ascensore del condominio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

