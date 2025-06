Violenza nell' ospedale di Lecce | ferito un operatore sanitario Arrestato un 49enne

Un’altra giornata di tensione scuote gli ospedali pugliesi, questa volta a Lecce, dove un operatore sanitario è stato ferito e un 49enne senza fissa dimora è stato arrestato. La violenza contro il personale sanitario si ripete, mettendo in discussione la sicurezza e l’umanità delle strutture sanitarie. Un fenomeno inquietante che richiede risposte immediate e strategie efficaci per proteggere chi dedica la propria vita al nostro benessere.

Ancora violenza contro il personale sanitario negli ospedali pugliesi. Nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, un uomo di 49 anni, senza fissa dimora e.

