Violenza in viale Trieste Ci sono frotte di ragazzini che spadroneggiano

A Pesaro, il Viale Trieste si trasforma in un teatro di violenza e insicurezza, dove ragazzini spadroneggiano e motorini sfrecciano a tutta velocità. La pedonalizzazione, invece di tutelare, sembra aver favorito l’aumento di assembramenti e bivacchi, alimentando un clima di paura. La recente aggressione subita da una giovane mette in allarme e richiede interventi urgenti per ristabilire ordine e sicurezza.

Pesaro, 25 giugno 2025 – Così “si crea un recinto al contrario che alimenta assembramenti, bivacchi e motorini che arrivano a tutto gas, poco accessibile e con poco controllo”. Davide Esposto, titolare del Botanic, critica la scelta di pedonalizzare il viale, in particolare dopo quanto avvenuto venerdì scorso quando una ragazza è stata molestata da un giovane in evidente stato di alterazione (che ora rischia una denuncia per violenza sessuale ), accerchiata da un gruppo di coetanei all’angolo con viale Marconi. “Quando si chiude un’intera zona al traffico rendendola pedonale, senza un adeguato controllo, si rischia di creare assembramenti e gruppi che si sentono padroni del territorio – sottolinea Esposto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza in viale Trieste. “Ci sono frotte di ragazzini che spadroneggiano”

In questa notizia si parla di: viale - violenza - trieste - sono

«I sanitari spesso sono coloro che intervengono per primi in contesti di violenza» - Nel contesto della violenza, i sanitari svolgono un ruolo cruciale come primi intervenuti. Martedì 13 maggio, la Commissione delle Elette del Comune di Piacenza, guidata da Gloria Zanardi e composta da diverse membri, ha ospitato un'audizione a Palazzo Mercanti con Stefano Nani, per approfondire queste tematiche fondamentali.

Degrado urbano di Barriera Vecchia, sono costanti gli interventi della Polizia Locale https://www.triesteallnews.it/2025/06/degrado-urbano-di-barriera-vecchia-sono-costanti-gli-interventi-della-polizia-locale/ Vai su Facebook

Accerchiata e molestata in viale Trieste tra i passanti, rischiato il linciaggio; Accerchiata e molestata in viale Trieste tra i passanti, rischiato il linciaggio; Trieste, il Comune emette tre ordinanze anti violenza e degrado, la mappa e le nuove disposizioni.

Accerchiata e molestata in viale Trieste tra i passanti, rischiato il linciaggio - È successo venerdì sera poco prima delle 23, all’angolo con viale Marconi, cuore della movida pesarese. Segnala msn.com

Violenza e degrado, in un'area di Trieste bar chiusi alle 23.30 - viale D'Annunzio, via Limitanea, via Donadoni, via Matteotti, via Manzoni e via Pascoli. Secondo msn.com