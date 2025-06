Vinti 235mila euro al Superenalotto a La Valletta | ma sono da dividere per 38 giocatori

Una vincita da sogno si è materializzata nel cuore di La Valletta Brianza, regalando 234.634,40 euro a un gruppo di 38 amici. Un colpo di fortuna che ha acceso speranze e sogni, dimostrando come la fortuna possa sorridere anche nei luoghi più inaspettati. Ma chi sono i fortunati? E come cambierà questa vincita le loro vite? Scopriamolo insieme.

La Valletta Brianza (Lecco), 23 giugno 2025 – Un bacio che vale quasi 250mila euro. Lo ha scoccato la dea bendata. Ma è un bacio da dividere per 38. Al bar la Pesa di Rovagnate, frazione della Valletta Brianza, sono stati vinti 234.634,40 euro al Superenalotto. Sono stati però vinti con un sistemone a caratura, le cui quote sono state comperate da 38 giocatori. L'incasso per ciascuno di loro, al netto di tutto, è quindi di poco superiore ai 5mila euro. I vincitori sono tutti clienti abituali, della zona, che già da tempo si erano alleati per cercare di inseguire la buona sorte, partecipando tutti assieme allo stesso sistema.