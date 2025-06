Viminale | vigilare su scali e proteste

Il Viminale intensifica i controlli per garantire la sicurezza nazionale, rafforzando la vigilanza su obiettivi sensibili come basi statunitensi e comandi Nato. In un contesto di crescente attenzione alle manifestazioni antimilitariste e alle infrastrutture strategiche, si invita a verificare le misure di protezione, con controlli mirati in aeroporti, stazioni e zone di ritrovo internazionale. La priorità è preservare la tranquillità pubblica e prevenire minacce potenziali, mantenendo alta la guardia su tutto il territorio.

20.53 Rafforzamento della vigilanza su obiettivi e basi Usa e comandi Nato, attenzione a manifestazioni di protesta da parte di movimenti antimilitaristi, invito ai prefetti di verificare la protezione degli obiettivi Usa e Israele e ricognizionerivalutazione delle misure di sicurezza su infrastrutture critiche predisposizione di controlli ad aeroporti e stazioni ferroviarie frequentate da turisti Usa e gruppi di ebrei. Sono le indicazioni trasmesse dal Viminale a prefetti e questori dopo l'attacco americano all'Iran. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: viminale - vigilare - scali - proteste

Eurovision 2025, proteste contro Israele. La cantante Yuval Raphaael: "Voglio portare un messaggio di pace" - A Basilea, le proteste contro la delegazione d'Israele si sono intensificate durante la sfilata, con fischi e contestazioni al passaggio della rappresentante Yuval Raphael.

Viminale, occhio a proteste e vigilati scali e aeroporti - Rafforzamento della vigilanza su obiettivi americani, basi Usa e comandi Nato; occhio a possibili manifestazioni di protesta da parte dei movimenti antimilitaristi e antagonisti; invito ai prefetti di ... Si legge su msn.com

Viminale, 'protesta e qualche danneggiamento in Cpr Albania' - Nei giorni scorsi, a quanto si apprende da ambienti del Viminale, nel Cpr albanese di Gjader ci sono stati danneggiamenti da parte di alcune dei circa 40 migranti trattenuti. Lo riporta quotidiano.net